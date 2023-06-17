Люблю гулять в парках, на природе, заземляться так сказать ахах. Ещё мне нравится находить какие нибудь интересные места типо больших качелей в красивом месте или смотровые о которых мало кто знает. Хочу найти компанию с которой можно будет так проводить время) Я работаю выгульщиком собак , так что график у меня +- свободный и я могу выбраться почти в любой день)

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💕 Обсудить отношения

📺 Политика 💨 Кальян ☣️ Токсичность

Москва → Другое Хочу сегодня сгонять в ЙУХ на покровке, потанцевать, выпить коктейлей

Москва → Другое Прогуляться по Москве (можно и по ночной)

Москва → Другое очень хочется выйти из 4 стен

Москва → Другое Познакомиться с новыми людьми, пообщаться, а после прогуляться ☺️

Москва → Другое Погулять, зайти в кафе, ну или пойти другим путем и сходить в клуб)

Москва → Другое Ищу читательниц для своего романа ❤️‍🔥🔥🔞

Москва → Другое хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать

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