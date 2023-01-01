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Казань
Казань
Профиль пользователя perfect_rider
О себе
Спортсмен, путешественник, немного музыкант и просто хороший человек
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино
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