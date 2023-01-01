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Казань
Профиль пользователя perfect_rider

фото пользователя perfect_rider

О себе

Спортсмен, путешественник, немного музыкант и просто хороший человек

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Если повезёт с погодой, то можно прогулятьсяю. А если нет, то сразу перекусить)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → пообщаться

У меня скоро день рождения) Подскажите где отметить классно?

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Ksen237

Казань → прогуляться, перекусить

Погулять по городу

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Di_lya

Казань → прогуляться, перекусить

Девушки кто хочет в баню у Дани?) ищу компанию 😁

Откликнулись 2 участника

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