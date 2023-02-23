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Казань
Казань
Профиль пользователя Pavel2107
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
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