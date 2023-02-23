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Казань
Профиль пользователя Pavel2107

фото пользователя Pavel2107

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

События пользователя

Казань → собрать компанию

Прогуляться перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Milka96

Казань → прогуляться, перекусить

Друзья Казань

Откликнулось 5 участников

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