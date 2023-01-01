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Казань
Профиль пользователя ov_dash

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О себе

🇬🇧я классный препод по Английскому
🇨🇳учу китайский
💪занимаюсь спортом (хожу в спортзал)
💃🏼увлекаюсь танцами
🧑‍🍳люблю готовить и поесть
🎬люблю смотреть сериалы и фильмы по вечерам
✨с радостью обсужу тему духовности, медитаций, таро, нумерологии и всего такого
🤳люблю снимать ролики и вести блог
📚люблю выходить в кофейни и работать не дома

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Казань → собрать компанию

Ищу подруг. Уютные посиделки с кофе или тусы в баре)

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Казань → прогуляться, перекусить

Найти подругу , общение

Откликнулось 5 участников

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