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Казань
🇬🇧я классный препод по Английскому
Казань
Профиль пользователя ov_dash
О себе
🇬🇧я классный препод по Английскому
🇨🇳учу китайский
💪занимаюсь спортом (хожу в спортзал)
💃🏼увлекаюсь танцами
🧑🍳люблю готовить и поесть
🎬люблю смотреть сериалы и фильмы по вечерам
✨с радостью обсужу тему духовности, медитаций, таро, нумерологии и всего такого
🤳люблю снимать ролики и вести блог
📚люблю выходить в кофейни и работать не дома
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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