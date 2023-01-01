О себе

🇬🇧я классный препод по Английскому

🇨🇳учу китайский

💪занимаюсь спортом (хожу в спортзал)

💃🏼увлекаюсь танцами

🧑‍🍳люблю готовить и поесть

🎬люблю смотреть сериалы и фильмы по вечерам

✨с радостью обсужу тему духовности, медитаций, таро, нумерологии и всего такого

🤳люблю снимать ролики и вести блог

📚люблю выходить в кофейни и работать не дома