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Казань
Профиль пользователя ONRI

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О себе

Слушаю разную музыку, не делю на жанры, просто всю жизнь собираю понравившиеся треки. Если выделять творчество коллективов за которыми наблюдаю : Сплин, Дессар...

Летом люблю велик. Обожаю плавать в озере или на речке. Но у меня рядом с домом только озеро😅. Люблю прогулки по лесу или полям с собаками. У меня 2 таксы. Из активностей, люблю преобразовывать участок, делать пруды, сажать деревья, почвопокровники, цветы...
Люблю купаться в бассейне. Просто люблю ходить и любоваться садом или плодами трудов своих.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа💕 Обсудить отношения🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪩 Ночной клуб💨 Кальян📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → пообщаться

Найти любителей покатать в лигос и пообщаться.

Казань → пообщаться

Legue of Legends

Участие в других событиях

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Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

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