О себе

Слушаю разную музыку, не делю на жанры, просто всю жизнь собираю понравившиеся треки. Если выделять творчество коллективов за которыми наблюдаю : Сплин, Дессар...



Летом люблю велик. Обожаю плавать в озере или на речке. Но у меня рядом с домом только озеро😅. Люблю прогулки по лесу или полям с собаками. У меня 2 таксы. Из активностей, люблю преобразовывать участок, делать пруды, сажать деревья, почвопокровники, цветы...

Люблю купаться в бассейне. Просто люблю ходить и любоваться садом или плодами трудов своих.