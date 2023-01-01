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Казань
Слушаю разную музыку, не делю на жанры, просто всю жизнь собираю понравившиеся треки. Если выделять творчество коллективов за которыми наблюдаю : Сплин, Дессар...
Казань
Профиль пользователя ONRI
О себе
Слушаю разную музыку, не делю на жанры, просто всю жизнь собираю понравившиеся треки. Если выделять творчество коллективов за которыми наблюдаю : Сплин, Дессар...
Летом люблю велик. Обожаю плавать в озере или на речке. Но у меня рядом с домом только озеро😅. Люблю прогулки по лесу или полям с собаками. У меня 2 таксы. Из активностей, люблю преобразовывать участок, делать пруды, сажать деревья, почвопокровники, цветы...
Люблю купаться в бассейне. Просто люблю ходить и любоваться садом или плодами трудов своих.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа💕 Обсудить отношения🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Спорт, бег, йога💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль
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