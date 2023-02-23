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Казань
Казань
Профиль пользователя Olga_l
О себе
Развиваю свой бизнес после успешной карьеры😀, люблю хорошие книги и фильмы, хожу в качалку, люблю гулять и хороший кофе, есть малыш 3х лет🤪
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💃 Потанцевать💨 Кальян🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры
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