Казань

Профиль пользователя Olga_l

О себе Развиваю свой бизнес после успешной карьеры😀, люблю хорошие книги и фильмы, хожу в качалку, люблю гулять и хороший кофе, есть малыш 3х лет🤪

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

Другие пользователи из города Казань