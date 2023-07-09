Йошкар-Ола
Профиль пользователя Olga1987
О себе
Плаваю, бегаю, летом катаюсь на велосипеде, зимой на лыжах.
Люблю книги: классическую литературу и психологию.
Могу поддержать любой диалог.
Весёлая, общительная)
Профиль обновлён 23 февраля 2023 г.
Общаюсь на темы:
📺 Политика 🐈 Домашние животные 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес ✝️ Религия 🏢 Работа 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
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