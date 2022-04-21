Казань
Профиль пользователя NoaRox

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Профиль обновлён 7 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Tyrist
Владивосток → Другое

Поболтать на велотему, тему компьютерных игр, путешествий, фотографии.

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