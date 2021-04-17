Казань
Профиль пользователя noaa
О себе
здравствуй! ищу тут спокойных и глубоких людей. сам являюсь таким же.
я готов обсудить любую тему, развернуто и длительно! не имею при себе социальных фильтров, предрассудков или прочего к этому. являюсь понимающим, толерантным и рассудительным человеком. стремлюсь к «блаженному» спокойствию в этом мире. постоянно саморазвиваюсь и ищу нечто настоящее.
занимаюсь музыкой как главные смыслы жизни — так что со мной можно обсудить абсолютно любое, связанное с ней.
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Другие пользователи из города Казань
Ищешь друзей и компанию в городе Казань?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.