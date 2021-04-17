здравствуй! ищу тут спокойных и глубоких людей. сам являюсь таким же. я готов обсудить любую тему, развернуто и длительно! не имею при себе социальных фильтров, предрассудков или прочего к этому. являюсь понимающим, толерантным и рассудительным человеком. стремлюсь к «блаженному» спокойствию в этом мире. постоянно саморазвиваюсь и ищу нечто настоящее. занимаюсь музыкой как главные смыслы жизни — так что со мной можно обсудить абсолютно любое, связанное с ней.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

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