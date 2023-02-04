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Казань
Не могу сказать прям что-то конкретное о себе, так как я являюсь своеобразным сборником разных интересов (от танцев Dance Hall и изучения английского, до лепки из полимерной глины).
Казань
Профиль пользователя Niktorin
О себе
Не могу сказать прям что-то конкретное о себе, так как я являюсь своеобразным сборником разных интересов (от танцев Dance Hall и изучения английского, до лепки из полимерной глины).
Могу сказать точно, что я действительно люблю гулять (смеяться над глупыми каламбурами, просто шататься по лесу и наслаждаться красотой природы, болтать на разные темы).
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🏢 Работа🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан
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