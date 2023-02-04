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Казань
Профиль пользователя Niktorin

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О себе

Не могу сказать прям что-то конкретное о себе, так как я являюсь своеобразным сборником разных интересов (от танцев Dance Hall и изучения английского, до лепки из полимерной глины).
Могу сказать точно, что я действительно люблю гулять (смеяться над глупыми каламбурами, просто шататься по лесу и наслаждаться красотой природы, болтать на разные темы).

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🏢 Работа🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

🪐 Астрология / таро📺 Политика☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре💨 Кальян

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Хочу погулять, познакомиться с новыми людьми и просто поболтать

маленькое фото пользователя Bulatish
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MolliMio

Казань → прогуляться, перекусить

расширить круг!!

Откликнулось 16 участников

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Казань → собрать компанию

Поиграть в настолки

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Eva11v

Казань → прогуляться, перекусить

поиграть в настолки, посетить новые места

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя anna_agnesss

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру

Откликнулось 10 участников

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Казань → прогуляться, перекусить

Друзья Казань

Откликнулось 9 участников

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Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу,пообщаться

Откликнулись 4 участника

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