О себе

Не могу сказать прям что-то конкретное о себе, так как я являюсь своеобразным сборником разных интересов (от танцев Dance Hall и изучения английского, до лепки из полимерной глины).

Могу сказать точно, что я действительно люблю гулять (смеяться над глупыми каламбурами, просто шататься по лесу и наслаждаться красотой природы, болтать на разные темы).