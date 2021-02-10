Ищу общение, друзей, новые знакомства. Не люблю сидеть дома. Если любишь гулять, (парки, набережные, скверы и т д ) ходить в кино, театры, концерты, с удовольствием составлю компанию. Открытый, добрый, позитивный человек. Этим летом хочу покататься на лошадях, сап бордах, сходить на рыбалку, отдохнуть на пляже, посетить Dance Open и многое другое.

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

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☣️ Токсичность

Москва → Другое Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Казань → Другое Прогулки по городу, и т.д)

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.