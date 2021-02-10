Казань
Профиль пользователя Naily
О себе
Ищу общение, друзей, новые знакомства. Не люблю сидеть дома. Если любишь гулять, (парки, набережные, скверы и т д ) ходить в кино, театры, концерты, с удовольствием составлю компанию.
Открытый, добрый, позитивный человек.
Этим летом хочу покататься на лошадях, сап бордах, сходить на рыбалку, отдохнуть на пляже, посетить Dance Open и многое другое.
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)
Ищу подругу
Прогулки по городу, и т.д)
Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸
Прогуляться по летней Казани🤗
Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊
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