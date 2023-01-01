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Казань
Профиль пользователя Mr.Simon

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О себе

В основном работа/дом, но я лишь недавно переехал сюда, поэтому хочу найти друзей, которые вытянут из рутины, почти неважно как)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре💨 Кальян

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События пользователя

Казань → пообщаться

Хочу найти людей, близких душой и интересами, а дальше развивать этот круг друзе

Участие в других событиях

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Нижний Новгород → пообщаться

Общение, схожие интересы

Откликнулось 47 участников

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Казань → прогуляться, перекусить

Найти подружек или собрать компанию друзей💕

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Казань → прогуляться, перекусить

Друзья Казань

Откликнулось 7 участников

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