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Казань
Казань
Профиль пользователя Mr.Simon
О себе
В основном работа/дом, но я лишь недавно переехал сюда, поэтому хочу найти друзей, которые вытянут из рутины, почти неважно как)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре💨 Кальян
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