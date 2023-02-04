Казань
Профиль пользователя MolliMio
О себе
если вы не используете 😂😂😅😃 - то я буду в восторге
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💩 Странный юмор 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб
События пользователя
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