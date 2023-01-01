О себе

Люблю моду, юморить, веселиться и шопиться.

Собачница, есть маленькая собака и люблю скидывать ее фотки и видео 😂

Активно изучаю web-design, учу английский

Люблю смотреть сериалы(ситкомы, фантастику), залипать на горячих британских актеров

За феминизм, женскую солидарность и против мизогинии, девочки мы все богини и нам не нужно ни в чем соревноваться ❤️

Отличный слушатель, но могу давать непрошенные советы(можно и нужно ставить на место если не комфортно, но стараюсь такого не допускать)

Могу отпускать саркастичные шутки и подкалывать и спокойно отношусь к этому в свою сторону

Тг как ник, можно писать туда 😄