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Казань
Люблю моду, юморить, веселиться и шопиться.
Казань
Профиль пользователя Missliaro
О себе
Люблю моду, юморить, веселиться и шопиться.
Собачница, есть маленькая собака и люблю скидывать ее фотки и видео 😂
Активно изучаю web-design, учу английский
Люблю смотреть сериалы(ситкомы, фантастику), залипать на горячих британских актеров
За феминизм, женскую солидарность и против мизогинии, девочки мы все богини и нам не нужно ни в чем соревноваться ❤️
Отличный слушатель, но могу давать непрошенные советы(можно и нужно ставить на место если не комфортно, но стараюсь такого не допускать)
Могу отпускать саркастичные шутки и подкалывать и спокойно отношусь к этому в свою сторону
Тг как ник, можно писать туда 😄
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
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