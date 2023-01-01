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Казань
Профиль пользователя Miss_Guzel

фото пользователя Miss_Guzel

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать💨 Кальян📸 Пофоткаться

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Красиво , сексуально одеваться и вперед кафе , вино )

маленькое фото пользователя AlinaPositive
Откликнулся 1 участник

Казань → прогуляться, перекусить

Времяпровождение

маленькое фото пользователя danillykk
маленькое фото пользователя Bedlam
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Albina

Казань → прогуляться, перекусить

погулять, пообщаться, выпить кофе

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя RezeDusha

Казань → собрать компанию

Сходить прогуляться пообщаться (я не алкаш, но выпить всегда готова 😅)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя KsuRN

Казань → пообщаться

Все подруги стали замужними и с детьми)

Откликнулось 5 участников

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