Была в сети на этой неделе

Все подруги стали замужними и с детьми)

Сходить прогуляться пообщаться (я не алкаш, но выпить всегда готова 😅)

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