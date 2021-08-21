Казань
Профиль пользователя Mirajane

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Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, сходить вместе в Тринити, там будет концерт в 23:00

Казань → другое

Ищу подругу, в клуб сходить

Казань → сходить на мероприятие

Будет концерт в Тринити 29 июля в 23:00, а после можно сходить в клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Polina5689
Казань → Другое

Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

маленькое фото пользователя Kristina32
Казань → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Lera_K
Казань → Другое

Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

маленькое фото пользователя elvinkaa
Казань → Другое

Весело провести время

маленькое фото пользователя Elyaa
Казань → Другое

Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸

Казань → Другое

прогуляться потусить )

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