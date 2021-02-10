Казань
Профиль пользователя Milka96
О себе
Пообщаюсь с интересными людьми 🤍🤘🏻
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подругу
Казань → Другое
Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼
Казань → Другое
Тусить в центре 🙂
Казань → Другое
Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)
Казань → Другое
Ищу подругу
Казань → Другое
Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃
Казань → Другое
Общение найти друзей
Москва → Другое
Ищу близких по духу подруг👯♀️🌺
Казань → Другое
Весело провести время
Казань → Другое
Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу
Казань → Другое
Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸
Казань → Другое
В поисках девушки пообщаться
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