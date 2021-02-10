Казань
Профиль пользователя Milka96

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фото #2 пользователя Milka96

О себе

Пообщаюсь с интересными людьми 🤍🤘🏻

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу подружек ❤️

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу компанию 🤍

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Milenayarovaya
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Agent_blond_007
Казань → Другое

Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

маленькое фото пользователя Anna_di.smm
Казань → Другое

Тусить в центре 🙂

маленькое фото пользователя Dariaa
Казань → Другое

Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)

маленькое фото пользователя Kristina32
Казань → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Polina5689
Казань → Другое

Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

маленькое фото пользователя Alba27
Казань → Другое

Общение найти друзей

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

маленькое фото пользователя elvinkaa
Казань → Другое

Весело провести время

маленькое фото пользователя Lera_K
Казань → Другое

Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

маленькое фото пользователя Elyaa
Казань → Другое

Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸

маленькое фото пользователя Kzn_seaman
Казань → Другое

В поисках девушки пообщаться

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Другие пользователи из города Казань

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.