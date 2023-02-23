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Казань
Казань
Профиль пользователя Mikioshi
О себе
Люблю рандомные треки из тиктоков, смотрю аниме и читаю манги, а также люблю общение по душам и взаимную поддержку
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
События пользователя
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