Казань

Профиль пользователя Mikioshi

О себе Люблю рандомные треки из тиктоков, смотрю аниме и читаю манги, а также люблю общение по душам и взаимную поддержку

Был в сети на прошлой неделе

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