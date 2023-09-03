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Казань
Профиль пользователя Miha35

фото пользователя Miha35
фото #2 пользователя Miha35

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить
Погулять, сходить куданибуть

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя icekieli
Нижний Новгород → Другое
Общение, схожие интересы
Казань → Другое
Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼
маленькое фото пользователя MolliMio
Казань → Другое
расширить круг!!
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