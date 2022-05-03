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Казань
Профиль пользователя Mifategoriya

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О себе

Во сновном все мае время забирает работа. Но в свободное время люблю гулять, играть в настольные игры( как то просидели на аркоме 16 часов, многие на ней же и уснули). Люблю фильмы- фантастика, мистика, немного ужасы. Музыка мне нравится разная, но в последнее время саунтрекий из триллеров и фентази.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎮 Видеоигры

Не нравится:

☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🏫 Учеба

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Иду в чайхону плов который в торговом центре Олимп, кто со мной вкусно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vootrax

Казань → прогуляться, перекусить

Хочу найти друзей или подругу что бы гулять ходить в театр и т д

Откликнулось 5 участников

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