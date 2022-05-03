О себе

Во сновном все мае время забирает работа. Но в свободное время люблю гулять, играть в настольные игры( как то просидели на аркоме 16 часов, многие на ней же и уснули). Люблю фильмы- фантастика, мистика, немного ужасы. Музыка мне нравится разная, но в последнее время саунтрекий из триллеров и фентази.