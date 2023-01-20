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Казань
Привет! Ищу новых друзей)
Казань
Профиль пользователя Mccubrzy
О себе
Привет! Ищу новых друзей)
Не люблю крайности, всегда топлю за баланс)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт
Участие в других событиях
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