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Казань
Профиль пользователя Mccubrzy

фото пользователя Mccubrzy

О себе

Привет! Ищу новых друзей)
Не люблю крайности, всегда топлю за баланс)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sakunikki

Москва → пообщаться

Психологическая консультация бесплатно)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя diana.b

Казань → прогуляться, перекусить

пообщаться/ прогуляться/ потусить

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя danillykk

Казань → прогуляться, перекусить

Сходить на Оппенгеймера в кино

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Iopwonzer

Казань → прогуляться, перекусить

Сходить прогуляться вечером, познакомиться с новыми людьми

Откликнулся 1 участник

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