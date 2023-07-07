Люблю "Звёздные войны". Читать фантастику и фэнтази. Иногда играю в компьютерные игры. Есть лысый кот) Люблю историю и отдыхать на природе. 2 высших образования в сфере pr и педагогики и психологии ☺

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

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📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🪩 Ночной клуб

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