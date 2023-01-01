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Казань
Профиль пользователя Mariya5

фото пользователя Mariya5

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🎭 Театр🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dariaa

Казань → собрать компанию

Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Elyaa

Казань → прогуляться, перекусить

Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Ksen237

Казань → прогуляться, перекусить

Погулять по городу

Откликнулось 6 участников

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