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Казань
Казань
Профиль пользователя Mariya5
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🎭 Театр🎮 Видеоигры
Участие в других событиях
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