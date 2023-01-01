⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Казань

Казань
Профиль пользователя Mari0890

фото пользователя Mari0890

О себе

Работаю,учусь,занимаюсь танцами,растяжкой,люблю посещать новые места,города. В целом-за любой движ 🔥

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 479 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Казань

маленькое фото пользователя Pretor
маленькое фото пользователя AlinaPositive
маленькое фото пользователя Volk51
маленькое фото пользователя Elmi.21
маленькое фото пользователя Razily
маленькое фото пользователя yana96
маленькое фото пользователя Timivonk
маленькое фото пользователя Go_4a
маленькое фото пользователя Giselle
маленькое фото пользователя Nikolaus
маленькое фото пользователя Mccubrzy
маленькое фото пользователя vossxx
маленькое фото пользователя RusBizhoev
маленькое фото пользователя Niktorin
маленькое фото пользователя perfect_rider
маленькое фото пользователя KsuRN
маленькое фото пользователя NoaRox
маленькое фото пользователя Dilyara_ssss
маленькое фото пользователя Vitivan
маленькое фото пользователя Disa
маленькое фото пользователя Reed
маленькое фото пользователя AlexandraN
маленькое фото пользователя dinoDEAD
маленькое фото пользователя Nexus
маленькое фото пользователя Brajana
маленькое фото пользователя Kamilla456
маленькое фото пользователя Islam01
маленькое фото пользователя Dianatili

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам