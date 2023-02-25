Набережные Челны
Профиль пользователя Marat

фото пользователя Marat

О себе

Работаю 5/2, есть свободные вечера и выходные
Увлечения разные от спортивных до азартных
Давай все обсудим за кофе?)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в центре / в парке / в кофейне. Для любителей, есть шахматы)

Казань → другое

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Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в центре или не в центре)

Москва → другое

Поиграть в покер

Москва → прогуляться, перекусить

Сегодня) Гулять на Китай Городе!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

маленькое фото пользователя Alen
Москва → Другое

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

маленькое фото пользователя Anastasia_13
Москва → Другое

Поболтаем обо всем на свете ?

маленькое фото пользователя Lera1
Москва → Другое

Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

маленькое фото пользователя Pterodaktel
Москва → Другое

Пошлите на масленицу 🥞☀️

маленькое фото пользователя Tatiana46775
Москва → Другое

Погулять, пообщаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя Angelina21
Москва → Другое

Я хочу по болтать , подружиться

маленькое фото пользователя Mell
Москва → Другое

Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

маленькое фото пользователя Anastasya
Москва → Другое

Погулять где-нибудь в Москве

маленькое фото пользователя terra_incognita
Москва → Другое

Прогуляться по центру Москвы

маленькое фото пользователя Dariiia
Москва → Другое

Гоу гулять

маленькое фото пользователя Vika_111
Москва → Другое

Пойдём гулять?)

маленькое фото пользователя Milwaukee
Москва → Другое

Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

маленькое фото пользователя anikeng
Москва → Другое

погулять, сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

маленькое фото пользователя Vika00
Москва → Другое

Погулять , попить кофе

маленькое фото пользователя alina01
Москва → Другое

Выпить и отдохнуть

маленькое фото пользователя Tatyana21
Москва → Другое

составлю компанию на кофе/вино или в настолки

маленькое фото пользователя Milana757
Москва → Другое

Прогуляться в осеннем парке

маленькое фото пользователя MarinaGold
Москва → Другое

Приятная компания) позитивное общение)

маленькое фото пользователя Yana_M
Москва → Другое

Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

маленькое фото пользователя Tanka
Москва → Другое

Погулять, посидеть где-нибудь

маленькое фото пользователя Tatyana001
Москва → Другое

Приятное времяпровождения

Москва → Другое

Игра в карты

маленькое фото пользователя siversano
Москва → Другое

поиграем в настолки?

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Сходить на каток

маленькое фото пользователя HeavenInHell
Москва → Другое

Скучно🥱 Кто-никбдь сейчас тусит?

маленькое фото пользователя Valeria273747
Москва → Другое

Приятное времяпровождение

маленькое фото пользователя potato
Москва → Другое

буду рада новым знакомым!

маленькое фото пользователя Alisa
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Провести интересно вечер

маленькое фото пользователя Mariana
Москва → Другое

Пойти на свидание)

маленькое фото пользователя Valeri0021
Москва → Другое

Сегодня ДР, кто составит компанию сходить куда-нибудь? 👉👈

маленькое фото пользователя Valeri0021
Москва → Другое

Ищу человека или компанию, чтобы тренить вместе на уличных тренажёрах)

маленькое фото пользователя Terry
Москва → Другое

Хочу в кофейню

маленькое фото пользователя tv0yakarma
Москва → Другое

прогуляться

маленькое фото пользователя Arhialex
Москва → Другое

сходить куда-нибудь на стендап

маленькое фото пользователя Seva
Москва → Другое

По кататься на велосипеде или на коньках

маленькое фото пользователя Lizok2004
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Motya
Москва → Другое

«Панк-культура» и фильм

маленькое фото пользователя Annahills
Москва → Другое

Собираю компанию на рок-концерт

маленькое фото пользователя sunshine
Москва → Другое

Давай по пьём чай

маленькое фото пользователя asshss
Москва → Другое

VK Stadium «Будущее» 28.01 в 15:00

маленькое фото пользователя Nino_ninel
Москва → Другое

Пойдёмте бухать сегодня в Лефортово!

маленькое фото пользователя Olzm
Москва → Другое

Я хочу прогуляться перекусить

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