Набережные Челны
Профиль пользователя Marat
О себе
Работаю 5/2, есть свободные вечера и выходные
Увлечения разные от спортивных до азартных
Давай все обсудим за кофе?)
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Москва → Другое
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
Москва → Другое
Поболтаем обо всем на свете ?
Москва → Другое
Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
Москва → Другое
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Москва → Другое
Погулять, пообщаться с новыми людьми
Москва → Другое
Я хочу по болтать , подружиться
Москва → Другое
Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?
Москва → Другое
Погулять где-нибудь в Москве
Москва → Другое
Прогуляться по центру Москвы
Москва → Другое
Гоу гулять
Москва → Другое
Пойдём гулять?)
Москва → Другое
Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)
Москва → Другое
погулять, сходить куда-нибудь
Москва → Другое
Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л
Москва → Другое
Погулять , попить кофе
Москва → Другое
Выпить и отдохнуть
Москва → Другое
составлю компанию на кофе/вино или в настолки
Москва → Другое
Прогуляться в осеннем парке
Москва → Другое
Приятная компания) позитивное общение)
Москва → Другое
Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения
Москва → Другое
Погулять, посидеть где-нибудь
Москва → Другое
Приятное времяпровождения
Москва → Другое
Игра в карты
Москва → Другое
поиграем в настолки?
Москва → Другое
Сходить на каток
Москва → Другое
Скучно🥱 Кто-никбдь сейчас тусит?
Москва → Другое
Приятное времяпровождение
Москва → Другое
буду рада новым знакомым!
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Провести интересно вечер
Москва → Другое
Пойти на свидание)
Москва → Другое
Сегодня ДР, кто составит компанию сходить куда-нибудь? 👉👈
Москва → Другое
Ищу человека или компанию, чтобы тренить вместе на уличных тренажёрах)
Москва → Другое
Хочу в кофейню
Москва → Другое
прогуляться
Москва → Другое
сходить куда-нибудь на стендап
Москва → Другое
По кататься на велосипеде или на коньках
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
«Панк-культура» и фильм
Москва → Другое
Собираю компанию на рок-концерт
Москва → Другое
Давай по пьём чай
Москва → Другое
VK Stadium «Будущее» 28.01 в 15:00
Москва → Другое
Пойдёмте бухать сегодня в Лефортово!
Москва → Другое
Я хочу прогуляться перекусить
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