Казань
Профиль пользователя MaliKat

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Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 🏢 Работа

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

поиграть в мафию

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Derdemand
Казань → Другое

пообщаться на разные темы

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