О себе

Доброго времени суток, милый человек. Мне 22 года, чувствую себя на 18-20, но иногда бываю ворчливым как старикашка. Могу играть вместе в видеоигры, вместе ходить в тренажорку или наоборот в бар. Себя считаю общительным. Не обидчивый, с чувством юмора, но как и любой другой человек вначале общения мне нужно привыкнуть к человеку. Я могу выпить и люблю это, но стараюсь не пить. Так что если ты полностью трезвый человек, с тобой я тоже буду рад познакомиться и развивать общение. Так же , я люблю бегать по парку и слушать музыку. Близких друзей в Казани нету, так как я родом из другого города. Работаю в основном вечером , работа из дома. От поисков ожидаю найти доброго человека, с кем получится контактировать вживую. Спасибо за внимание, с радостью отвечу на сообщение в ТГ @makswhite13