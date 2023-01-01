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Казань
Профиль пользователя MaksWhite

фото пользователя MaksWhite

О себе

Доброго времени суток, милый человек. Мне 22 года, чувствую себя на 18-20, но иногда бываю ворчливым как старикашка. Могу играть вместе в видеоигры, вместе ходить в тренажорку или наоборот в бар. Себя считаю общительным. Не обидчивый, с чувством юмора, но как и любой другой человек вначале общения мне нужно привыкнуть к человеку. Я могу выпить и люблю это, но стараюсь не пить. Так что если ты полностью трезвый человек, с тобой я тоже буду рад познакомиться и развивать общение. Так же , я люблю бегать по парку и слушать музыку. Близких друзей в Казани нету, так как я родом из другого города. Работаю в основном вечером , работа из дома. От поисков ожидаю найти доброго человека, с кем получится контактировать вживую. Спасибо за внимание, с радостью отвечу на сообщение в ТГ @makswhite13

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия💨 Кальян💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Найти кого-то, может сходить в бар

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя diana.b

Казань → прогуляться, перекусить

пообщаться/ прогуляться/ потусить

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя solo

Казань → прогуляться, перекусить

Гоу в бар?ヽ(￣～￣　)ノуиии

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя smllke

Казань → собрать компанию

прогуляться ,найти подругу ,поделать классных фоточек и выпить 😝🍷🥂

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Katerina4

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе или посидеть в баре:))

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Plz_dstr_m

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу с кем можно пойти в баблтишную/библиотеку позаниматься/поработь

Откликнулось 7 участников

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