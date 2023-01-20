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Казань
Профиль пользователя Maksimka066

фото пользователя Maksimka066

О себе

Работяга иду к мечте

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → активный отдых

Футбольчик пока не так сильно влажно

маленькое фото пользователя Paha90
Откликнулся 1 участник

Казань → пообщаться

Ищу добрых людей

маленькое фото пользователя Evgeniya777
Откликнулся 1 участник

Казань → пообщаться

Ищу Открытых людей

Казань → пообщаться

В поисках добрых людей

Казань → пообщаться

Ищу добрых людей

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mila05

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Anastasia_2303

Казань → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться по городу и пообщаться

Откликнулись 4 участника

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