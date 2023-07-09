Казань
Профиль пользователя maksim_ahead

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О себе

Занимаюсь творчеством. Моя работа - это моё хобби. Я звукорежиссёр. Создаю и записываю песни. Люблю общение, путешествия, походы. Нравится знакомиться с интересными людьми.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
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