🕊🇺🇦 🏳️‍🌈 Последние отношения были в 5 лет, причем сразу с двумя... я решила уйти на пике. ОNS, FWB, жмж и т.д.- МИМО! Отношения тоже не ищу! В поиске новых знакомств. Люблю театр, пикники,активный отдых и всякие спонтанности. Не люблю зашоренных, пьющих и верующих. Если тебя пугает феминизм, бодипозитив или лгбт, свайпай влево Если любишь выпить, тусовки, рэп, кальян-мимо.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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