Казань
Профиль пользователя Lolita
О себе
🕊🇺🇦
🏳️🌈
Последние отношения были в 5 лет, причем сразу с двумя... я решила уйти на пике.
ОNS, FWB, жмж и т.д.- МИМО!
Отношения тоже не ищу!
В поиске новых знакомств. Люблю театр, пикники,активный отдых и всякие спонтанности. Не люблю зашоренных, пьющих и верующих.
Если тебя пугает феминизм, бодипозитив или лгбт, свайпай влево
Если любишь выпить, тусовки, рэп, кальян-мимо.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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