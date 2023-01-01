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Казань
Профиль пользователя lllregilll

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О себе

Меломанка, киноманка, люблю искусство, тру крайм, собак и кофе

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🏢 Работа🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💨 Кальян

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу подруг) Прогулки, кафешки, бары, выставки

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Откликнулось 5 участников
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