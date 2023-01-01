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Казань
Казань
Профиль пользователя lllregilll
О себе
Меломанка, киноманка, люблю искусство, тру крайм, собак и кофе
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
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