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Казань
Профиль пользователя Lizavetka

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О себе

По музыке слушать разное, в последнее время ближе к русскому фолк року: Нервы, Драгни, Green Apelsin

Танцы для меня один самый приятный вид физической нагрузки. Именно во время занятия танцами я могу отключить голову и кайфовать в настоящем моменте.

Творчество и созидание - основной смысл жизни. При этом вид творчества может быть любым, для меня важен сам процесс, поэтому я открыта к новому.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре💨 Кальян

События пользователя

Казань → пообщаться

Обсудить любимые фильмы, поразмышлять о жизни

маленькое фото пользователя Daty
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia0309

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу с кем можно поговорить по душам)))

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Polina5689

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

Откликнулось 25 участников

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Поиск новых друзей, рассказать о насущном и неважном

Откликнулось 25 участников

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Москва → пообщаться

Ищу общения онлайн и если подружимся , то и в реальной жизни ☺️

Откликнулось 13 участников

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Давай обсудим что-нибудь приятное и поделимся наболевшим?)

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Найти классную подружку, пообщаться, а позже встретиться

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя anna_agnesss

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Rise

Москва → пообщаться

Люблю слушать интересные истории)

Откликнулось 9 участников

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Казань → прогуляться, перекусить

Ищу компанию погулять, сходить в кино, клуб, поиграть в настолки.

Откликнулось 5 участников

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Казань → собрать компанию

За любую движуху, кроме голодовки!

Откликнулись 3 участника

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