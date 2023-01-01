О себе

По музыке слушать разное, в последнее время ближе к русскому фолк року: Нервы, Драгни, Green Apelsin



Танцы для меня один самый приятный вид физической нагрузки. Именно во время занятия танцами я могу отключить голову и кайфовать в настоящем моменте.



Творчество и созидание - основной смысл жизни. При этом вид творчества может быть любым, для меня важен сам процесс, поэтому я открыта к новому.