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Казань
По музыке слушать разное, в последнее время ближе к русскому фолк року: Нервы, Драгни, Green Apelsin
Казань
Профиль пользователя Lizavetka
О себе
По музыке слушать разное, в последнее время ближе к русскому фолк року: Нервы, Драгни, Green Apelsin
Танцы для меня один самый приятный вид физической нагрузки. Именно во время занятия танцами я могу отключить голову и кайфовать в настоящем моменте.
Творчество и созидание - основной смысл жизни. При этом вид творчества может быть любым, для меня важен сам процесс, поэтому я открыта к новому.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
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