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Казань
Казань
Профиль пользователя Lizamur
О себе
Недавно переехала жить в Казань. Ищу новые знакомства и общение. Хотелось бы найти людей с кем было бы комфортно и приятно провести время, прогуляться или поиграть в настольные игры. Обожаю творческих людей, так как являюсь таким же))
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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