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Казань
Казань
Профиль пользователя Liza_Ku_13
О себе
Расширить круг общения, сходить куда-нибудь, погулять, покурить кальян 💨
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино
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