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Казань
Профиль пользователя Liza_Ku_13

фото пользователя Liza_Ku_13

О себе

Расширить круг общения, сходить куда-нибудь, погулять, покурить кальян 💨

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📺 Политика🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры
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