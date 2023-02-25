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Казань
Всем привет!
Казань
Профиль пользователя Lily_15
О себе
Всем привет!
Напишу об интересах, которые вспомню
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового
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