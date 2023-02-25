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Казань
Профиль пользователя Lily_15

фото пользователя Lily_15

О себе

Всем привет!

Напишу об интересах, которые вспомню

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Кто хочет на выходных прогуляться, поболтать, зайти кофе выпить?

маленькое фото пользователя Galya2020
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Открытый чат для общения

Откликнулись 64 участника

маленькое фото пользователя Kristina32

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Lera_K

Казань → прогуляться, перекусить

Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя An.gal

Казань → другое

Ищу подружку для общения, прогулок🌷 (без инт)

Откликнулось 10 участников

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Казань → прогуляться, перекусить

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