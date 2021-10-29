Казань
Профиль пользователя Liliya2718

фото пользователя Liliya2718
фото #2 пользователя Liliya2718

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Казань → активный отдых

Сходить в клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Zulfia
Казань → Другое

Было бы неплохо встретиться и потусить)

маленькое фото пользователя liyaasafina
Казань → Другое

съездить покупаться или просто погулять🤭

маленькое фото пользователя Mirajane
Казань → Другое

Ищу подругу, в клуб сходить

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