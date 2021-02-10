Заядлый зожник. Регулярно катаюсь на велосипеде, зимой на сноуборде. Сплавы на байдарках, костер, палатки, гитара это тоже про меня. Любишь приключения? Я обожаю Что ещё добавить про спорт. Посещаю тренажерку по умолчанию. Люблю музыку. Нравится многое, в зависимости от настроения, сейчас слушаю нервы, но это может быть и Цой и linking park, нравится творчество групп free flow Flava, Мельница и др Люблю искусство фотографии и съёмки. в прошлом была тесна связана с этой сферой, бывшая модель, также подиумные показы. Если ты фотограф и ищешь модель, которая будет лазать по деревьям или укутываться в полителен в студии в стиле fashion - welcome. Я люблю творить необычное. Раньше занималась танцами. Пробовала себя в таких направлениях как high heels, Хип хоп, strip, Хастл, бальные. Не поняла что понравилось больше всего, поэтому соединяю всё вместе и импровизирую 😄 Программирование - тема, которую я меньше всего понимала в этой жизни, поэтому решила это исправлять. Учусь на курсах веб разработки, хочу уйти в удаленный заработок. Не интересно: алкоголь, клубы, кальяны.

Профиль обновлён 1 мая 2023 г.

💰 Бизнес 🏢 Работа 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы

Казань → Другое Хочу выбраться в выходные, погулять, покушать, может на гору съездить

Казань → Другое Будет здорово прогуляться и узнать друг друга за чашкой кофе )

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