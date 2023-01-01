Казань
Профиль пользователя Li.Kham
О себе
Я Ангелина,но друзья зовут меня Ангел👼
Мне 21 год,я экстраверт по жизни,близнецы по гороскопу и холерик по темпераменту
Я очень нуждаюсь в легких на подъем,общительных и интересных человечках
Мне не важно кто ты! Какой ты ориентации и какого ты гендера,мне просто нужны люди,которым я буду по душе,и которые будут по душе мне✨✨✨✨Telegram: likhamitova
🍿Лютый киноман с огромным стажем: фильмы,мультфильмы,сериалы(очень нравится ходить на премьеры в кинотеатр)
🎧Не пропустила почти ни одного концерта современной музыки: R&B,Хип-хоп,Поп,Soul
💄Обожаю косметику,делаю красивые макияжи,имею небольшую студию красоты в центре города
🍜Всегда за то,чтобы вкусно поесть в красивом или необычном месте
🎬Да и в целом умею отлично плавать,кататься на велике,на коньках,на чем угодно почти,пою и классно танцую,люблю различные вечеринки и сходки(ночные клубы,арт-пространства,да хоть школа гончарного мастерства),люблю стильно одеваться и ходить по магазинам,И ВООБЩЕ Я ПРОСТО ЛЮБЛЮ ЖИТЬ ЭТУ ЖИЗНЬ
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
Участие в других событиях
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