О себе

Я Ангелина,но друзья зовут меня Ангел👼

Мне 21 год,я экстраверт по жизни,близнецы по гороскопу и холерик по темпераменту

Я очень нуждаюсь в легких на подъем,общительных и интересных человечках

Мне не важно кто ты! Какой ты ориентации и какого ты гендера,мне просто нужны люди,которым я буду по душе,и которые будут по душе мне✨✨✨✨Telegram: likhamitova

🍿Лютый киноман с огромным стажем: фильмы,мультфильмы,сериалы(очень нравится ходить на премьеры в кинотеатр)

🎧Не пропустила почти ни одного концерта современной музыки: R&B,Хип-хоп,Поп,Soul

💄Обожаю косметику,делаю красивые макияжи,имею небольшую студию красоты в центре города

🍜Всегда за то,чтобы вкусно поесть в красивом или необычном месте

🎬Да и в целом умею отлично плавать,кататься на велике,на коньках,на чем угодно почти,пою и классно танцую,люблю различные вечеринки и сходки(ночные клубы,арт-пространства,да хоть школа гончарного мастерства),люблю стильно одеваться и ходить по магазинам,И ВООБЩЕ Я ПРОСТО ЛЮБЛЮ ЖИТЬ ЭТУ ЖИЗНЬ