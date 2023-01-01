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Казань
Профиль пользователя Li.Kham

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О себе

Я Ангелина,но друзья зовут меня Ангел👼
Мне 21 год,я экстраверт по жизни,близнецы по гороскопу и холерик по темпераменту
Я очень нуждаюсь в легких на подъем,общительных и интересных человечках
Мне не важно кто ты! Какой ты ориентации и какого ты гендера,мне просто нужны люди,которым я буду по душе,и которые будут по душе мне✨✨✨✨Telegram: likhamitova
🍿Лютый киноман с огромным стажем: фильмы,мультфильмы,сериалы(очень нравится ходить на премьеры в кинотеатр)
🎧Не пропустила почти ни одного концерта современной музыки: R&B,Хип-хоп,Поп,Soul
💄Обожаю косметику,делаю красивые макияжи,имею небольшую студию красоты в центре города
🍜Всегда за то,чтобы вкусно поесть в красивом или необычном месте
🎬Да и в целом умею отлично плавать,кататься на велике,на коньках,на чем угодно почти,пою и классно танцую,люблю различные вечеринки и сходки(ночные клубы,арт-пространства,да хоть школа гончарного мастерства),люблю стильно одеваться и ходить по магазинам,И ВООБЩЕ Я ПРОСТО ЛЮБЛЮ ЖИТЬ ЭТУ ЖИЗНЬ

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎬 Могу посоветовать фильм

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Zulfia

Казань → прогуляться, перекусить

Было бы неплохо встретиться и потусить)

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Lera_K

Казань → прогуляться, перекусить

Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Kusbka

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу компанию посмотреть ужасы 😈

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Evachka

Казань → другое

Хочу дружить

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя anna_agnesss

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя AlinaPositive

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться и выпить кофе

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Albina790

Казань → прогуляться, перекусить

Гулять, тусить, да просто общение

Откликнулись 2 участника

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