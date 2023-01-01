Казань

Профиль пользователя LianaZ

О себе Люблю прогуляться по красивым улицам и попить кофе. Чаще всего нравится проводить время дома в компании, выпить, послушать музыку.

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