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Казань
Профиль пользователя LianaZ

фото пользователя LianaZ

О себе

Люблю прогуляться по красивым улицам и попить кофе. Чаще всего нравится проводить время дома в компании, выпить, послушать музыку.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя diana.b

Казань → прогуляться, перекусить

пообщаться/ прогуляться/ потусить

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Irina.Shu

Казань → прогуляться, перекусить

Можно прогуляться по каким-нибудь ТЦ, выпить кофе

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя lllregilll

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу подруг) Прогулки, кафешки, бары, выставки

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя RezeDusha

Казань → собрать компанию

Сходить прогуляться пообщаться (я не алкаш, но выпить всегда готова 😅)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Aliyaa

Казань → прогуляться, перекусить

Найти подругу , общение

Откликнулись 3 участника

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