Казань
Профиль пользователя Lera_K

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О себе

Ищу подругу)
Люблю:
Шоппинг, прогулки по городу, посиделки дома с настольными играми, катание на велосипеде, отдых на природе и т.д.
Умею выслушать, и люблю когда слушают.
Буду рада знакомству😊

Профиль обновлён 16 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anna_di.smm
Казань → Другое

Тусить в центре 🙂

маленькое фото пользователя Polina5689
Казань → Другое

Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

маленькое фото пользователя AGL1
Казань → Другое

Ищу веселую подругу, квартал желательно

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