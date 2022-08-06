Hello world! Переехал в Ереван относительно недавно и каждый день на чемоданах. Дальше месяца свою локацию не планирую. Но в целом планирую ещё поездить. Занимаюсь gym и недавно в Ереване нашел зал дзюдо. Люблю поиграть в игры. Слушаю абсолютно все, ну ... почти все. В моем чарте обычно русский рок что вроде сплин Би-2 и так далее, иногда это сменяется и смешивается что то вроде rammstein ac/dc gun's&rose, но настроение бывает ещё послушать vocal trance или что то из классики. Добро пожаловать в мой мир. Я достаточно весёлый, жизнерадостный и добрый, люблю шутки минутки, с удовольствием присоединюсь в чье нибудь пати, а если ты одинок то присоеденю в свое пати. Настолки, общение под луной, изучение звёзд, прогулки по природе - это все про меня. Работаю аналитиком данных, ментором разбавляю все это веселье соусом из под фриланса. Ещё и сам учусь в направлении data science.

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

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