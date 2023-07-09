Казань

Профиль пользователя LastEmber

О себе Люблю прогулки, фантастику, философские беседы, научпоп, компьютерные и настольные игры.

Летом бегаю, катаюсь на велосипеде. Зимой катаюсь на сноуборде.

Вожу игры в ДнД, играю на барабанах.

Был в сети пару дней назад

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