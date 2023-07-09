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Казань
Профиль пользователя LastEmber

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О себе

Люблю прогулки, фантастику, философские беседы, научпоп, компьютерные и настольные игры.
Летом бегаю, катаюсь на велосипеде. Зимой катаюсь на сноуборде.
Вожу игры в ДнД, играю на барабанах.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро📸 Пофоткаться💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн
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