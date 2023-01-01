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Казань
Профиль пользователя Kusbka

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О себе

Супер меломан. Слушаю ну реально все подряд) но если речь идет о концертах, то это скорее что-то вроде Пневмослона, локимина и так далее. Не сильный фанат прогулок, но не прочь посетить новое место. Люблю ходить в кино, пусть и не назову топ-7 режиссеров современности. Пиво - моё всё, но не прочь и сгонять выпить коктейлей.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу компанию посмотреть ужасы 😈

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Участие в других событиях

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Казань → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Zulfia

Казань → прогуляться, перекусить

Было бы неплохо встретиться и потусить)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Darya000

Казань → сходить на мероприятие

Ищу компанию подруг сходить в клуб, ни в одном ещё не была в Казани😢

Откликнулись 4 участника

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