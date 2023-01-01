⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Казань
Казань
Казань
Профиль пользователя Kusbka
О себе
Супер меломан. Слушаю ну реально все подряд) но если речь идет о концертах, то это скорее что-то вроде Пневмослона, локимина и так далее. Не сильный фанат прогулок, но не прочь посетить новое место. Люблю ходить в кино, пусть и не назову топ-7 режиссеров современности. Пиво - моё всё, но не прочь и сгонять выпить коктейлей.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Не нравится:
🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Казань
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам