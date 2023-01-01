О себе

Супер меломан. Слушаю ну реально все подряд) но если речь идет о концертах, то это скорее что-то вроде Пневмослона, локимина и так далее. Не сильный фанат прогулок, но не прочь посетить новое место. Люблю ходить в кино, пусть и не назову топ-7 режиссеров современности. Пиво - моё всё, но не прочь и сгонять выпить коктейлей.