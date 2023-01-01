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Казань
Казань
Профиль пользователя KsushaRN22
О себе
Горные лыжи, машина, сериалы и бары)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб
Не нравится:
Участие в других событиях
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