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Казань
Профиль пользователя KsushaRN22

фото пользователя KsushaRN22

О себе

Горные лыжи, машина, сериалы и бары)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏫 Учеба✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя lllregilll

Казань → собрать компанию

Ищу подруг. Уютные посиделки с кофе или тусы в баре)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя RezeDusha

Казань → собрать компанию

Сходить прогуляться пообщаться (я не алкаш, но выпить всегда готова 😅)

Откликнулось 7 участников

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