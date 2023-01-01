Казань

Профиль пользователя KsuRN

О себе Катаюсь на машине по ночному городу, хожу в бар, собираюсь с друзьями играть в настолки, катаюсь на горных лыжах, люблю прогулки

Была в сети пару дней назад

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