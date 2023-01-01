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Казань
Казань
Профиль пользователя KsuRN
О себе
Катаюсь на машине по ночному городу, хожу в бар, собираюсь с друзьями играть в настолки, катаюсь на горных лыжах, люблю прогулки
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь💨 Кальян🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры
События пользователя
Участие в других событиях
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