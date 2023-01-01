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Казань
Профиль пользователя KsuRN

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О себе

Катаюсь на машине по ночному городу, хожу в бар, собираюсь с друзьями играть в настолки, катаюсь на горных лыжах, люблю прогулки

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь💨 Кальян🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

События пользователя

Казань → пообщаться

Все подруги стали замужними и с детьми)

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

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Казань → собрать компанию

Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)

Откликнулись 23 участника

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Казань → прогуляться, перекусить

Ищу подруг) Прогулки, кафешки, бары, выставки

Откликнулось 6 участников

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