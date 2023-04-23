О себе

Зовут Ксюша, мне 21. Люблю разговаривать на отвлечëнные, иногда филосовские темы. Нравится всë, что связано с творчеством. Рисую, учусь играть на гитаре. Слушаю разную музыку, но чаще это какой-то фолк по типу Heilung, The HU или просто рок. Нравится аниме и в целом азиатская культура. Никогда не была преданным и рьяным фанатом чего-либо, так-как предпочтения быстро меняются, так что не против новых открытий.