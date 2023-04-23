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Казань
Казань
Профиль пользователя Kseshka
О себе
Зовут Ксюша, мне 21. Люблю разговаривать на отвлечëнные, иногда филосовские темы. Нравится всë, что связано с творчеством. Рисую, учусь играть на гитаре. Слушаю разную музыку, но чаще это какой-то фолк по типу Heilung, The HU или просто рок. Нравится аниме и в целом азиатская культура. Никогда не была преданным и рьяным фанатом чего-либо, так-как предпочтения быстро меняются, так что не против новых открытий.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль
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