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Казань
Профиль пользователя Kseshka

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О себе

Зовут Ксюша, мне 21. Люблю разговаривать на отвлечëнные, иногда филосовские темы. Нравится всë, что связано с творчеством. Рисую, учусь играть на гитаре. Слушаю разную музыку, но чаще это какой-то фолк по типу Heilung, The HU или просто рок. Нравится аниме и в целом азиатская культура. Никогда не была преданным и рьяным фанатом чего-либо, так-как предпочтения быстро меняются, так что не против новых открытий.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🖼 Выставка / музей🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность🍷 Выпить в баре💨 Кальян
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