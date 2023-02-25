О себе

Занимаюсь саморазвитием, психологией и т.п., рисую картины ( люблю творчество, в целом), люблю путешествовать, люблю долгие прогулки и наслаждаться природой, люблю пить кофе/чай на лавочке в парке, запах дождя и леса, а главное, очень люблю людей.