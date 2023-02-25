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Казань
Профиль пользователя Ksen237

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О себе

Занимаюсь саморазвитием, психологией и т.п., рисую картины ( люблю творчество, в целом), люблю путешествовать, люблю долгие прогулки и наслаждаться природой, люблю пить кофе/чай на лавочке в парке, запах дождя и леса, а главное, очень люблю людей.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Погулять по городу

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Откликнулось 8 участников

Участие в других событиях

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Казань → прогуляться, перекусить

поиграть в мафию

Откликнулись 4 участника

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