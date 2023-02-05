О себе

Очень люблю кататься на экстремальных аттракционах, так что ищу того, кто сможет составить мне на них компанию.

Немного о себе: люблю активный отдых(велосипед, самокат, конные прогулки), в том числе и на природе, иногда занимаюсь творчеством, собираю пазлы, читаю книги и смотрю фильмы, Дорамы, аниме и сериалы.