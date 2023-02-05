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Казань
Профиль пользователя Kselenia

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О себе

Очень люблю кататься на экстремальных аттракционах, так что ищу того, кто сможет составить мне на них компанию.
Немного о себе: люблю активный отдых(велосипед, самокат, конные прогулки), в том числе и на природе, иногда занимаюсь творчеством, собираю пазлы, читаю книги и смотрю фильмы, Дорамы, аниме и сериалы.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр
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