Казань
Профиль пользователя Kristina32

фото пользователя Kristina32

О себе

Всем привет
Год назад переехала в Казань и так и не смогла завести здесь друзей .
Люблю прогулки , вкусный кофе .
Преподаю хореографию , создаю анимации . Изучаю психологию . Ищу подругу, с которой можно сходить и в филармонию и в бар .

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Agent_blond_007
Казань → Другое

Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

маленькое фото пользователя Anna_di.smm
Казань → Другое

Тусить в центре 🙂

маленькое фото пользователя elvinkaa
Казань → Другое

Весело провести время

маленькое фото пользователя PolinaVep
Казань → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя APTYP
Казань → Другое

Погулять на набережной, сходить в бар, поиграть в настолки

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