Казань

Профиль пользователя kr_09

О себе Программист. Зантмаюсь в свободное время футболом и путаюсь выучить английский.

У самурая нет цели, только путь.

Был в сети две недели назад

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