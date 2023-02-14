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Казань
Программист. Зантмаюсь в свободное время футболом и путаюсь выучить английский.
Казань
Профиль пользователя kr_09
О себе
Программист. Зантмаюсь в свободное время футболом и путаюсь выучить английский.
У самурая нет цели, только путь.
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы📚 Книги🐈 Домашние животные✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💩 Шутки про говно📺 Политика🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность💨 Кальян💃 Потанцевать
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